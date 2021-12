Kaspri talu jõulumaa perenaine: maaõhk annab tegutsemiseks energiat

Kaspri talu õuelt kostub praegu pea alati laste rõkkamist, sest talu perenaine Ragne Kärner-Neevits on välja mõelnud ja valmis teinud jõulumaa, kus mudilastel on lõbus seigelda ja talueluga tutvuda.

"Mõte tuli oma lastelt. Nende lasteaiarühm tahtis üks aasta minna jõulumaale ja ma proovisin seda teha. Nüüd on meil neljas aasta käsil," ütles Ragne "Maahommikus". Suvel on talus tegemist kogu aeg ning rahvast käib palju, jõulumaa annab võimaluse ka talvel inimestele elamusi pakkuda.

Jõulumaa korraldamisel on Ragnel abiks 29 praktikanti Tartu kutsehariduskeskusest ja Ülenurme gümnaasiumist. Lapsed saavad siin ehtida kuuski ja tutvuda Kaspri talu ühtede olulisemate asukate - lammastega.

Ragnel on jõulumaal lastega ringi mütates kaks põhimõtet: lastel peab olema põnev ja külm ei tohi hakata. See tähendab omajagu tantsimist ja mängimist. Jõulumaale kohaselt külastab Kaspris lapsi ka jõuluvana.

Lastele jagub Kaspris tegevust ka muul ajal kui talvel. "Kevadest sügiseni tulevad lasteaialapsed külla ja me tutvustame neile mesilasi ning mee vajalikkust. Järgmiseks kevadeks on juba hoolega broneeritud, tagasiside on väga hea," rääkis Kaspri talu peremees Ormi Neevits. Ormi sõnul on lapsed väga üllatunud, kui saavad lausa ninapidi tarru minna, maskid ees ja kaitseriietus seljas. "Tööd jätkub, aga see on lisasissetulek. Miks käia linnas kaheksast viieni tööl, kui saan kodus teha oma asja ja lastele see meeldib," sõnas Ormi.

Kui lastegrupid lahkuvad, siis Ragne päevatöö otsa ei saa: sööta tuleb loomad, perele süüa valmistada, lastele järgi minna ja järgmise päeva gruppidele ettevalmistusi teha. "Maaõhk annab selle energia, linnas ma enam toime ei tuleks. Ma tunnen end väga halvasti, kui olen paar tundi televiisori ees istunud," ütles Ragne.