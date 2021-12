Vaata enne tele-eetrit: "Suus sulav Eesti" kokkab koos Üllar Saaremäega

Lõppemas on paepealsete maitsete aasta - virsik, melon, viinamari ja teised vanad Põhja-Eesti kasvuhoonesaadused. Paepealsed maitsed jätkavad üllatamist läbi saate, sest näitleja Üllar Saaremäe palub saatejuht Angelica Udeküllil valmistada oma abikaasa lapsepõlves hinge pugenud nõgesesuppi.

NÕGESESUPP

Lamba erinevaid tükke - kõhuäärt, kooti, saba

500 g konte ja liha

2,5-3 liitrit vett

Soola

Musta terapipart

Paar loorberilehte

Pane lambatükid külma veega keema, koori pinnalt vaht ja liigne rasv ning keeda tasasel tulel 3-4 tundi, kuni liha on pehme ja tuleb kontide küljest kergesti lahti.

Umbes 1,5 tund keetmise algusest lisa puljongile sool, pipar ning loorberilehed.

Kui liha on pehmeks keenud, kurna see puljongist välja. Samal ajal kui hakkad keetma puljongit, pane külma veega likku kruubid.

2 keskmist porgandit

1 suurem mugulsibul

2 spl võid või õli

1 peotäis odrakruupi

2 peotäit noori nõgeseid

Serveerimiseks:

Keedetud lambaliha

Keedetud muna

Hapukoort

Maitseürte

Leota kruupe paar tundi külmas vees ja keeda seejärel keeda umbes 30 minutit vähese soolaga maitsestatud vees, kuni need on pehmed. Haki porgand ja sibul, passeeri poti põhjas või, lisa köögiviljadele puljong ning keeda kuni köögivili on pehme. Lisa potti keedetud kruubid, keedetud ja väiksemaks haitud liha ja kuuma veega loputatud nõgeselehed ning keeda veel mõned minutid.

Serveeri suppi keedetud muna, hapukoore ning maitserohelisega.

"Suus sulav Eesti" on ETV eetris laupäeval kell 20.