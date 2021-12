ERR-i jõulukava täidab pühad helgete kohtumistega

Eesti Televisiooni pühadekava

"Jõulud ETV-ga": 24., 25. ja 26. detsembril

Sel aastal täidab ETV jõuluõhtud mõnusate kohtumistega, sest nii jõululaupäeval kui ka esimesel ja teisel jõulupühal on tele-ekraanil pühadesaated. Esimene jõulupüha on traditsiooniliselt heategevussaate "Jõulutunnel" päralt, mida juhivad Margus Saar ja Katrin Viirpalu.

Erilisi kohtumisi pakub ETV aga ka 24. ja 26. detsembri õhtusse. Stuudiosaade "Jõulud ETV-ga" pakub muhedaid vestluseid ja pühadesse sobivat muusikat ning üllatavaid saatejuhtide paare. Reedel, 24. detsembril juhivad jõulustuudiot Anna Pihl ja Owe Petersell ja teisel jõulupühal teevad vaatajatele kingituse Anu Välba ning Hannes Hermaküla. Külla tulevad tuntud ja armastatud inimesed, kes räägivad, kuidas just nende peres pühi peetakse ning kuidas neil parasjagu läheb. Mängulisest stuudiosaatest ei puudu ka nupukad vestlused ja ilus muusika.

Jõulud ETVga Autor/allikas: Siiri Lubaso

"Jõulutunnel": 25.12 kell 10 ja 18.45

ETV traditsiooniline heategevuslik pühadeprogramm ühendab taas jõud sihtasutusega Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu, et fond saaks jätkata vähihaigetele inimestele ravivõimaluste pakkumist ja kinkida paljudele võimalust kauem elada ning seeläbi pikendada ka lähedastega koosveedetud aega.

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil traditsiooniliselt esimesel jõulupühal. Saadet juhivad Katrin Viirpalu ja Margus Saar, stuudios on solistid ja VHK keelpilliorkester, dirigent Rasmus Puur. Vähiravifondi toeks on esimesel jõulupühal heategevusprogramm ka ETV+ ekraanil, saadet juhib Margarita Tanajeva.

"Jõulutunnel" juhatab esimese jõulupüha sisse muusikast kantud pooltunniga kell 10.00.

Pühade erisaated

ETV tegijad on pühadelainel ja toovad erisaadetega kodudesse pühadesse sobivaid maitseid ja mõtteid.

"Õnnega koos": 23.12 kell 20.00

Inimlik püüdlus leida õnne võib viia mööda väga erinevaid radu. Mida teha kui elu sinu rajale järsu kurvi keerab? Kas õnn peitub teekonnas või tuleb tema juurde kohale jõuda? Viis inimest avavad ukse oma maailma ja jagavad õnne valemit.

"Aastalõpu intervjuu president Alar Karisega": 23.12 kell 21.40

Mööduva aasta võtab koos president Alar Karisega kokku Mirko Ojakivi.

"Osoon: Jõulud maailma alguses": 24.12 kell 17

Jõulud ei tähenda ainult kuuske, kinke ja tulesid vaid ka aasta pikemaid öid. "Osooni" jõulusaates pöörame muusikute Mick ja Angeelia Pedaja ning tantsija-koreograaf Pääsu-Liis Kensiga pilgu endasse ja kulgeme läbi talvise pööripäeva Sõrvemaa looduses, otsides pimedusest insipratsiooni.

"Osooni" jõulusaade Autor/allikas: ERR

"Suus sulav Eesti: Jõulud": 24.12 kell 18.30

Jõulud on traditsiooniline aeg traditsiooniliste jõuluroogadega. Hapukapsas, verivorstid, seapraad, piparkoogid. Aga tuleb välja, et vähemalt ühte neist hõrgutistest Evelin Võigemast sugugi ei armasta. Kuidas Angelica olukorra lahendab? Pakume sel korral jõululauale nii klassikat kui ka veidi üllatust.

"Maahommik. Jõulud": 25.12 kell 10.30

Suure-Jaani rahvas ei mäletanud, kui väga nad armastavad vanu nostalgilisi rasvas küpsetatud moosipalle ja lihapirukaid, kuni Valve Lindla tuli Tallinnast tagasi ning hakkas küpsetama. Värske talupoepidaja teab nüüd sealkandis kõiki ja kõike. Ta tormab päeval naaberkülla luudasid tooma, õhtul kooriproovi ning jõuab ka kolme tütre ja üheksa lapselapsega piparkooke küpsetada.

"La Peebo läbi peegli": 25.12 kell 21.20

Mart Sander sõitis 50. juubeli puhul Viini külla armastatud ooperilauljale Annely Peebole. Näeme, kuidas elab Annely pere, põikame tema koduteatrisse ja saame teada, mis on maailmalavadel väga oodatud laulja elus oluline.

Erilised jõulukontserdid

Jõulunädalasse jagub kontserte ja muusikasaateid armastatud artistidelt nii Eestis kui ka mujal. Muusikasõprade rõõmuks jõuab ETV ekraanile ka üks vahetult enne pühi salvestatud meeleolukas jõulukontsert.

Jõulukontsert The Swingersi, Birgiti ja Ott Leplandiga: 26.12 kell 18.45

The Swingers koos armastatud lauljate Birgiti ja Ott Leplandiga pakib jõulurõõmu, sooja südame, toredad jutud ja armastatud jõululaulud kingikotti ning võtab selle kõik teile jagamiseks jõulukontserdile kaasa. Kõlavad paljud armastatud jõululood ja muidugi ka parimad palad The Swingersi, Birgiti ning Oti repertuaarist.

Michael Bublé kontsert: 26.12 kell 23.00

Grammy auhindadega pärjatud Kanada artist Michael Bublé, kes on jõudnud oma albumite müügiga plaatinum-staatusesse, esitab kontserdil oma läbi aegade parimaid hitte.

Pühade filmiprogramm

ETV kostitab pühadeajal vaatajaid muheda filmivalikuga, kus kesksel kohal on isuäratavad maitsed, maagia, õnn ja selle otsingud ning loomulikult armastus. Eetrisse jõuavad filmid nagu "Gurmeeklubi" (23.12 kell 22.40), "Pereisa" (24.12 kell 23.20) , "Asi on armastuses" (25.12 kell 22.20), "Armastusega Sarah" (26.12 kell 21.20) jpm. Lisaks näitab ETV 24.-26.12 enne keskpäeva filmitriloogiat "Kevade", "Suvi" ja "Sügis".

Pühadeaja filmiprogrammi avab esmaspäeval (20.12) välisilma dokk "Eesmärk: leida rõõmu raskel ajal". Oscariga pärjatud lavastajal Louie Psihoyosel õnnestus kaamera ette meelitada kaks head sõpra ja suurkuju. Tulemuseks on sügavalt liigutav ja lõbus film Tema Pühadusest dalai-laamast ja peapiiskop Desmond Tutust, kes räägivad, kuidas tunda elust rõõmu ka kõige raskematel aegadel. Dokumentaalile järgneb mängufilm "Maagia kuuvalgel", vanameister Woody Alleni džässirütmidest kantud romantiline komöödia, mille tegevus toimub Prantsuse Rivieral 1920. aastatel. Peaosades Oscari võitjad Emma Stone ("La La Land") ja Colin Firth ("Kuninga kõne").

Sarjasõpru rõõmustab ETV menusarja "Kutsuge ämmaemand" verivärske jõuluosaga 26. detsembril kell 17. Jõuluosa viib aastasse 1966, kus Lucille ja Cyril valmistuvad talvepulmadeks.

Kutsuge ämmaemand H11 Jõulud

Jumalateenistused

Jõuluõhtu jumalateenistus Puhja kirikus: 24.12 kell 16

Jõuluõhtu jumalateenistus toimub sel aastal Puhjas. Teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Puhja kiriku õpetaja Tiit Kuusemaa.

Esimese jõulupüha jumalateenistus: 25.12 kell 13

Esimese jõulupüha teenistusel jutlustavad Andres Ploompuu ja Mervi Kalmus. Lauldakse jõululaule ja mängitakse kammermuusikat.

ETV2

Draamasari "Lahutus Läti moodi": alates 20.12 kell 19.30

ETV2 näitab järjestikustel õhtutel Läti draamasarja, mis on inspireeritud Eesti menukast sarjast "Lahutus Eesti moodi". Loo keskmes on keskealine paar Laura ja Aivars, keda pandeemia põhjustatud piirangud sunnivad oma elu üle järele mõtlema. Laura otsustab lahutada, kuid Aivars ei ole sellest vaimustuses. Kogu protsessi valutumaks muutmiseks käiakse terapeudi juures, kes annab Laurale ja Aivarsile iga kord ülesande. Sündmuste keerises on ka nende lapsed Eva ja Haralds ning naabrid Tâlis ja Jogita.

Lühisari "Ülejooksik": 23. ja 30.12 kell 21.30

Saksa kaheosaline draamasari Veermahti sõdurist, kes sõidab pärast puhkust viimasel sõjasuvel 1944 tagasi idarindele. Teel tutvub ta kauni poolatari Wandaga ja jõuab juba armudagi, kui taipab pärast neiu kadumist, et too kuulub partisanide hulka.

Kontsert "Jõulud Jonas Kaufmanniga": 24.12 kell 21.30

Jõulud on peatumise, meenutamise, rõõmu ja valguse aeg. Koos igihaljaste jõululauludega Saksamaalt, Austriast, Ameerikast ja Rootsist kutsub Jonas Kaufmann talvisele rännakule Austria lumistel maastikel, maalilise Salzburgi jõulusaginasse ja lõpuks ka Vaikse Öö kabeli intiimsesse atmosfääri, kus tulevad harfi saatel esitusele kaks kaunist jõululaulu Alpi mägedelt.

Kontsert "Kristjan Järvi Pühitsus": 25.12 kell 22.30

Rakvere Vallimäel toimus suurejooneline kontsertetendus, kus esinesid noorema generatsiooni andekad muusikud Noep, Mick ja Angeelia Pedaja ning Anett ja Kristjan Järvi Ensemble. Kaunis muusika koos imelise loodusega vormus meeleolukaks etenduseks.

Lustakas lasteprogramm

ETV2 näitab kuni koolivaheaja lõpuni muinasjutulisi koguperefilme – igal hommikul kell 9 ja pärastlõunati kell 16. Jõuluootust loovad igapäevased sarjad "Tinka jõulumuinaslugu", "Jõulutöökoda" ja "Jõulutaadi suured saladused". Pühadeõhtutesse kuuluvad ka mitmed armsad pikemad multifilmid nagu "Tigu ja Vaal", "Lammas Shaun", "Oksaonu", "Mörr", ja hulk teisigi lustlikke lugusid. 26. detsembril kell 16 näitab ETV2 värsket koguperefilmi "Haldjarahvas pagariks", päev varem muusikalist lavastust "Sipsik ja vana aja asjad".

Kõiki filme näeb ka Lasteekraan.ee lehel, kus lisaks ETV2 ekraanil näidatul on vaatamiseks üleval mitmeid teisigi lastele mõeldud filme ja multikaid.

ETV+

"Koduteel": 20.-23.12 kell 20.15

Viieosaline dokumentaalsari turvakodudesse sattunud lastest ja nende käekäigust ning peredest, kes on otsustanud lapsendada.

"Mis? Kus? Millal?": 24.12 kell 20.10

Menuka mälumängusaate "Mis? Kus? Millal?" jõulusaates saavad võmaluse end tõestada end mängijad, kes pole veel kuulsas hasartmängulauas istunud.

Veebikanal Jupiter

Vahur Kersna humoorikad näärisoovitused

Kuni aasta lõpuni toob Vahur Kersna veebikanalis Jupiter iga päev välja ühe aastalõppu sobiva vaatamissoovituse ERR-i kirevast arhiivivaramust. Valiku tegemiseks on läbi vaadatud sadu aastavahetuse programme ja näärisaateid ning nüüd kutsubki Kersna vaatajaid kaasa väikesele jalutuskäigule mööda teleparemikku aastatest 1960-2020.

Soovituste ja vaatamiste nimekiri täieneb igapäevaselt aadressil: https://jupiter.err.ee/1608432038/vahur-kersna-soovitab-

Vikerraadio

"Kajalood": 25.12 kell 12.05

Saatejuht Kaja Kärner on jõulupühal külaliseks kutsunud Eesti kirikukellade asjatundja, arhitektuuriajaloolase Juhan Kilumetsa, et rääkida vähestest keskajast säilinud kirikukelladest Eestis, kellameistritest ja kellade saatusest.

"Loetud ja kirjutatud": 25.12 kell 14.05

Aasta viimane "Loetud ja kirjutatud" võtab vaatluse alla kirjandusaasta 2021. Stuudios on kultuuriajakirjanik Alvar Loog, saadet juhib Maarja Vaino.



"Samost ja Aaspõllu": 26.12 kell 12.05

Samost ja Aaspõllu võtavad lõppeva aasta kokku pühapäeval kahetunnises erisaates. Stuudios liitub ajakirjanikega Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ja president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam.

"Spordipühapäev": 26.12 kell 18.10

Aastat 2021 ilmestavad spordis edasi lükatud, kuid lõpuks siiski toimunud Tokyo olümpiamängud, mis andsid Eestile neli uut olümpiavõitjat. Eesti spordis kehtiski naiste võim, sest meeskolleegidest särati tänavu selgelt rohkem. Samas tõi aasta ka omajagu mõtlemisainet: olümpiahõbeda Heiki Nabi dopinguproov osutus positiivseks, palju tähelepanu sai teemana väärkohtlemine spordis. Stuudios on Vikerraadio sporditoimetus koosseisus Juhan Kilumets, Ragnar Kaasik ja Johannes Vedru.

Jumalateenistused

Jõuluõhtu jumalateenistuse ülekanne 24.12 kell 12 Kristliku nelipühi kiriku Toompea kogudusest.

Jõulupüha jumalateenistuse ülekanne 25.12 kell 11 Tallinna piiskoplikust toomkirikust.

Klassikaraadio

Euroraadio jõulumuusikapäev: 19.12 kell 14-21

Euroraadio jõulumuusikapäev on EBU-sse kuuluvate raadiojaamade ühisprojekt, mis toob viimasel jõulupühal igal täistunnil kuulajateni kontserdi maailma erinevast paigust, jõulusäras kontserdisaalidest ja kirikutest. Tallinnast, Nigulise kirikust jõuab sel päeval 17 riigi kuulajateni Vox Clamantise kontsert "Christus natus est".

Kontsertide ülekanded

Klassikaraadios on ülekanded pühadeaja muusikaõhtutelt: Vanemuise advendikontsert (21. detsembril kell 19), Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri aastalõpukontsert (22. detsembril kell 19) ja Eesti Rahvusmeeskoori jõulukontsert (23. detsembril kell 18). Aasta viimasel päeval pakub Klassikaraadio Euroopas õppivate noorte eesti muusikute orkestri kontserti (kell 14) ning Tallinna Kammerorkestri ja norra viiuldaja Ragnhild Hemsing kontsert (kell 17).

Jõuludest läbi saadete

Klassikaraadio kultuurimagasinis "Delta" (argipäeviti kell 13) kõlavad aastalõpuintervjuud meie muusikute ja kultuuritegelastega.

Sarjas "Olemine" räägivad oma elust ja ammustest jõuluõhtutest näitleja Tiia Kriisa, Viivi Voorand ja Lahemaa Rahwamuusikud ning kirjanik Tõnu Õnnepalu. Saated on eetris 24., 25. ja 26. detsembril kell 13.

Raadio 2

Aastahiti hitiratas: 23.12 kell 10-18

Tagasivaade läbi Aastahiti ajaloo.

"Elu edetabelid. ERR kultuuriportaali aasta albumid": 25.12 kell 12-14

Aasta albumeid kommenteerivad Merit Maarits ja Kristo Rajasaare.

"Olukorrast riigis. Aastalõpu erisaade": 26.12 kell 12

Saatejuhid Hindrek Riikoja ja Indrek Lepik võtavad kahe tunni jooksul aasta kokku.

Raadio 4

"Jõulurõõmu kuulutus": alates 24.12

Raadio 4 traditsiooniline heategevusprogramm "Jõulurõõmu kuulutus" kogub sel aastal raha Tallinna Lastehaigla jaoks, et luua sinna laste unehäiretega tegelev cabinet.