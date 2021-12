Kirjanik Tõnu Õnnepalu kolis Jõgevale: mulle hakkas meeldima see kant

Kirjanik Tõnu Õnnepalu on elanud väga mitmetes kohtades üle Eesti. Nüüd kolis ta Jõgevale. Uus elukoht on kirjanikule igati meeltmööda ning tema lemmikkohaks on saanud Pedja jõgi ja selle jõeäärne.

"Ma küll teen igasuguseid plaane ja unistan, aga lõppude lõpuks ikkagi ma leian ennast äkki kuskilt imelikust kohast, kus ma siis asun elama," ütles Tõnu Õnnepalu ja lisas, et Jõgevale tõi teda töökoht. Täpsemalt hakkas Õnnepalu tööle Luua metsanduskoolis. "Mulle hakkas meeldima see kant."

Tõnu Õnnepalu lemmikkoht tema uues kodulinnas Jõgeval on Pedja jõeäärne. Sinna jalutab tema kodust vaid mõned minutid. Lisaks Jõgevale on Õnnepalu elanud Hiiumaal, Vilsandil, Esna mõisa lähistel ja veel väga mitmes kohas.

Küll aga tõdes Tõnu Õnnepalu, et ta oli aastaid endale lubanud, et ei koli aedlinna. Nüüd paikneb Õnnepalu kodu Jõgeval just aedlinnas. Kodu vesi tuleb kaevust ja soojus ahju kütmisest. See on aga kirjanikule igati meeltmööda. Lisaks ahju kütmisele meeldib Õnnepalule ka põrandate pesemine. "Põranda pesemine on ikka tohutu nauding."

Hiljuti ilmus Tõnu Õnnepalul raamat "Palk", mis kannab alapealkirja "Talvepäevik". Õnnepalu sõnul jutustab raamat ühest keerulisest talvest. Küll aga jäi raamatu kirjutamine Õnnepalul mõneks ajaks pausile. Sel sügisel avastas kirjanik taas kirjapandud teose. "Tegin lahti ja lugesin ja vaatasin, et see ei olegi nii halb," rääkis Õnnepalu ja sõnas, et kuigi raamatus võib olla ka mõningaid piinlikke kohti, jättis ta need siiski sisse.

Aeg, mil Tõnu Õnnepalu raamatu kirjutamisega alustas, ei olnud talle kerge. "See aeg minu jaoks oli küll masenduse ja igasuguste raskete tunnete ja sündmuste aeg, aga selleks, et see panna kirja, tuleb endas leida mingisugune säde."

Säde on Õnnepalu sõnul väga oluline. Tema sõnul võib küll kirjutada, ent kui puudub säde, tundub kõik kirjapandu elutu. "Kirjutamine sunnib kuskilt elu üles otsima."

"Palk" saab alguse 2019. aasta hilissügisel. Just sel ajal sattus Õnnepalu avalikkuse tähelepanu alla, kuna teatas, et soovib loobuda kirjanikupalgast. "See ehmatas mind väga suurel määral," ütles Õnnepalu ja lisas, et polnud varem kogenud isiklikku rünnakut. Kuigi kirjanik lisas, et olukord ei olnud midagi hullu, tundis ta ennast siiski vahepeal abitult.

Kirjanikupalga saamine tähendaks Tõnu Õnnepalule seda, et ta on sunnitud raamatuid kirjutama. Küll aga arvab Õnnepalu, et kui ta teaks, et saab igakuist sissetulekut, kaoks tal isu raamatute kirjutamise vastu. "See on niisugune olukord, kus ma kardan, et ma ei kirjutaks mitte midagi."