Disainer hindas Eesti asutuste jõulukaarte: kõige tähtsam on idee

Esimesena heideti stuudios pilk president Alar Karise jõulukaardile. Disainer Martin Veismani sõnul on tore, et president on oma kaardi valmimisel kasutanud eesti illustraatoreid. Presidendi kaardil on kujutatud ka viirust ning teaduspõhilist mõtlemist. Veismani arvates on huvitav, et tegemist ei ole traditsioonilise jõulukaardiga ning pühadele viitavad ainult mõningad pisikesed elemendid.

"Minu arust iga aasta on presidendi kaardid väga maitsekalt ja väga hästi tehtud," kiitis disainer.

Peaminister Kaja Kallase kaardi puhul jäi disainerile kohe silma, et kaart on üsna pisikene. Samuti on kaardil huvitav lahendus – selle sisu saab inimene eemaldada ning enda personaalse sõnumi asemele kirjutada. Kuigi algselt kaardi esikülg disainerit ei kõnetanud, leidis Veisman siiski, et tegemist on väga eestimaise kujundusega.

Martin Veismani sõnul on tore, et jõulukaartidega on tänavu katsetatud ka erisuguseid formaate. Esiletõstmist vääris disaineri sõnul õiguskantsleri pühadekaart, mis on huvitava kujuga ja väga värviline.

Riigikogu jõulukaarti peab Martin Veisman tagasihoidlikuks, aga huvitavaks teeb selle asjaolu, et traditsioonilise postkaardi juurde kuulub ka digitaalne kaart. Digitaalne kaart avab video, kus näeb piparkoogist valmivat Riigikogu hoonet.

"Minu arust on kõige tähtsam see, et on idee ja see idee on lõpuni mängitud," ütles Veisman ja lisas, et kuigi vaatajale võib tunduda, et tegemist on lihtsa lahendusega, siis tegelikult see nii ei ole. "Jõulukaardi tegemine ise disainerina on paras peavalu," ütles Veisman ja lisas, et igal inimesel on jõulude kujutamise kohta oma arvamus.

Kõige vähem meeldis Martin Veismanile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jõulukaart. Disainerile tundus, et kaardil on üritatud kajastada liiga palju. "Minu jaoks siin on veidi seda kõike liiga palju," ütles Veisman ja viitas sellele, et kaardil oli kujutatud mitmesuguseid transpordivahendeid, jõululikke elemente ning ministeeriumi logo.