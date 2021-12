Avaldati veel ilmumata filmi "Matrix: Ülestõusmine" tunnusmuusika

35-loolise albumi lõid heliloojad Johnny Klimek ja Tom Tykwer ning see sisaldab lugusid, nagu näiteks "It's In My Mind", "Exit The Pod", "Broadcast Depth", "Bullet Time" ja "My Dream Ended Here".

Filmis "The Matrix: Ülesastumine" peaosas astub üles Keanu Reeves.

Tegu on ulmefilmiseeria neljanda filmiga. Esimene "Matrixi" filmi linastus 1999. aastal ja sellele järgnesid "The Matrix Reloaded" ning "The Matrix Revolutions", mis ilmusid 2003. aastal. Järgmine aasta peaks ilmuma ka kõigi eelnevate filmide muusika vinüülil.

"Matrix: Ülesastumine" film jõuab kinodesse 22. detsembril 2021.