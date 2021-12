"Terevisioonis" õpetati valmistama taimset kasukat

Kokaraamatute autor Lia Virkus tõdes "Terevisioonis", et see aasta soovib ta enda jõululaual näha rohkem taimseid valikuid. Nii õpetas Lia Virkus "Terevisioonis" valmistama taimset versiooni kihilisest salatist ehk kasukast.

Hiljuti ilmus Lia Virkuse, Madli Metsare, Nelly Voolpriiti sulest raamat "Hernest omletti!? Vanad head ja uued põnevad retseptid veganversioonis", mis õpetab inimestele valmistama veganroogasid.

Kuigi Lia Virkus peab ennast omnivooriks, tõdes ta siiski, et aina enam proovib ta ka enda toidulaual leida taimesemaid valikuid.

Taimse kasuka esimese kihi moodustavad kuus riivitud kartulit. Järgmiste kihtidena on lisatud hakitud sibulad ning õunad. Hakitud õunte peale tuleb lisada riivitud porgand.

"Hea, kui on hakitud ja riivitud kihid segamini, siis ta läheb ühtseks kõik," mainis Lia Virkus ja lisas, et kindlasti ei tasuks unustada marineeritud kurki, sest just see asendab tugevat heeringa maitset.

Kihtide vahele on Lia Virkus lisanud ka nori lehti. Kastmeteks kasutatakse retseptis vegan majoneesi ja taimset hapukoort. Huvitava maitse annab salatile juurde gurmeesool Kala Namak.

Lisaks soovitas Lia Virkus proovida teha kodus ise teistmoodi hapukapsast. Selleks läheb Virkuse sõnul vaja punaseid kirsse ja glögi ning hiljem tuleb kapsast hautada õunamahlas.