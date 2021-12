Barack Obama avaldas oma tänavused lemmikfilmid

Obama 2021. aasta lemmikfilmid on "West Side Story" (Steven Spielberg), "Passing" (Rebeca Hall), "The Power of the Dog" (Jane Campion), "The Tragedy of MacBeth" (Joel Coen), "C'mon, C'mon" (Mike Mills), "Juudas ja must messias" (Shaka King), "Pig" (Michael Sarnoski), "Old Henry" (Potsy Ponciroli), "The Card Counter" (Paul Schrader), "The Last Duel" (Ridley Scott), "Summer of Soul" (Ahmir Thompson).

Obama nimekirjas on ka kolm võõrkeelset filmi: "Drive My Car" (Ryusuke Hamaguchi, Jaapan), "The Worst Person in the World" (Joachim Trier, Norra) ja "Quo Vadis, Aida?" (Jasmila Žbanic, Bosnia ja Hertsegoviina jt).

Obama kirjutas Twitteris, et kõik valitud filmid räägivad võimsa loo ja ta loodab, et teised naudivad neid sama palju kui ta ise.