Avaldati Yoko Ono singel "Listen, The Snow Is Falling"

Yoko Ono 1971. aastal kirjutatud singel "Listen, The Snow Is Falling" on nüüd kuulatav voogedastusplatvormidelt.

Lugu avaldati algselt John Lennoni loo "Happy Xmas (War Is Over)" B-küljena ja selles mängib Lennon kitarri.

1993. aastal ütles Yoko Ono, et "Listen, The Snow Is Falling" on tema esimene poplugu. Ta tõdes, et alustas loo kirjutamist enne, kui temast ja John Lennonist sai paar.

Kuula Yoko Ono lugu "Listen, The Snow Is Falling" siit: