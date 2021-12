Vahur Kersna jagab Jupiteris humoorikaid näärisoovitusi

"Läbi 66-aastase ajaloo on aastavahetuse saated olnud see koht, kus Eesti Televisiooni ekraanil on näidatud muskleid. See on olnud see koht, kus välja panna parim, mis kodumaises meelelahtuses sel hetkel vähegi leida on," juhatas Vahur Kersna oma 19-osalise soovituste sarja sisse. Valiku tegemiseks on ta läbi vaadanud sadu aastavahetuse programme ja näärisaateid ning nüüd kutsubki Kersna vaatajaid kaasa väikesele jalutuskäigule mööda paremikku aastatest 1960-2020.

Alates 13. detsembrist ilmub iga päev Jupiteri üks Vahur Kersna valitud arhiivipärl koos telelegendi saatesõnadega. Soovituste rubriigi avas Kersna 1960. aasta vana-aasta õhtul esmakordselt eerisse läinud muusikafilmiga "Helisev päev", mis tema sõnul on ajaproovile väga hästi vastu pidanud. Nääri-ekskursiooni käigus on Jupiteri juba jõudnud ka mitu Sulev Nõmmiku varem avaldamata humoorikat näärilavastust 1960ndatest, esimene värviline muusikafilm "Ahvatluste tund" 1970. aasta nääriööst, 1973. aastal Mati Talviku juhitud esimene suur aastavahetuse teleprogramm "Oh aegu ammuseid" ja tandemi Krjukov-Kibuspuu sketšisaade aastast 1979. Ees ootavad järgmiste kümnendite nääripärlid.

Iga päev täienevat sarja "Vahur Kersna soovitab. Näärid!" saab vaadata Jupiterist.