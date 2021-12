Henry Kõrvits uuest albumist: tegin oma lõbuks veidi teisest žanrist lugusid

"Arvasin viimasel minutil, et midagi peaks tegema - tuli idee, et lasen DJ-del teha remiksid. Lõpuks olid mul nii remiksid kui ka bändide tehtud kaverid nendest samadest lugudest, mis kümme aastat tagasi ilmusid," rääkis Henry Kõrvits Raadio 2 hommikuprogrammis. Albumil ilmus ka neli täiesti uut lugu. "Ma ei viitsinud räppida, nii et tegin oma lõbuks natuke teistest žanridest lugusid," sõnas Kõrvits ja lisas, et siiski on albumil ka kaks räpilugu.

Kõrvits rääkis, et ropendamine räpis on mõnes mõttes loogiline asi, mida pole mõtet ei heroiseerida ega nüpeldada. "Ropendamine on vägisõnade kasutamine ja räpp on mingisuguse informatsiooni intensiivse kuulajale edasiviimine, et tema tähelepanu võita. Sageli inimesed kasutavad vägisõnu. Need on väega sõnad ja inimene võtab seda informatsiooni teistmoodi vastu," ütles Kõrvits.

Üks Kõrvitsa praeguseid lemmiklugusid on 5Miinuse "Dispositsioon". "See lugu on kuidagi teistsuguse minekuga. Kogu viimane EP on neil teistsuguse kitarripopi maiku plaat. Ma kuulasin selle loo demo väga ammu ja juba siis see mulle meeldis," sõnas Kõrvits.

Teine Kõrvitsa lemmik on Kiroti lugu "Kas sa elad enam? (ft. Säm)". "See läheb minu jaoks samasse žanrisse – kerge kitarrirokk või -pop. Tavaliselt ma sellist muusikat välismaa versioonis ei kuula, aga need mõlemad lood kõnetavad. Kui Kirot tegi plaati, saatis ta mulle kunagi demod ja ma ütlesin, et see on kõige parem lugu üldse sellelt plaadilt. Siis ta tegi selle loo demost täisversiooni ja singli. See on jube head vastukaja saanud," ütles Kõrvits.