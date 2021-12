Ukraina artist SI Process tegi remiksi bändi Trad.Attack! loole "Kallimale"

Uuele Trad.Attack!'i albumile jõuab pea kümne erineva välisartisti remiksi. "Lugusid remiksitakse meie kõikidelt albumitelt ja nagu me ise armastame öelda - sellel albumil saab olema muusikat igale maitsele," ütles bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

Stanislav Ivašenko ehk SI Process on Kiievist pärit muusik ja helilooja. 2020. aastal avaldas ta oma debüütlühialbumi "Signals", mis jõudis paljude Ukraina meediakanalite tippu.

"Kui ma lugu valisin, siis "Kallimale" jäi mulle kohe meelde toreda ja armsa video pärast, mis bändil Youtube'is on. Lisaks loomulikult see siberi-eestlaste arhiivisalvestis, mis on väga omanäoline," rääkis SI Process.

Trad.Attack! avaldab remikside albumi veebruaris, sellel teevad kaasa DJ-d üle maailma, sh Hiinast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Tšehhist. Albumi esimene singel sündis koostöös Eesti artisti Nighteyes'iga, koos avaldati töötlus Trad.Attack!'i loost "Pass-pass".