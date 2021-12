Tšehhi avaldas oma euroloo

Tšehhit esindab Eurovisioonil ansambel We Are Domi.

We Are Domi on elektroonilise popmuusika bänd, mis loodi 2018. aastal Suurbritannias, ent tegutseb praegu Tšehhis. Eurovisioonil esitab bänd lugu "Lights Off".

We Are Domi konkureeris kuue teise võistluslooga, ent sai nii žürii kui ka publiku favoriidiks. Tšehhi kasutas tänavuse euroloo valimiseks uut hääletussüsteemi, kus 50 protsenti häältest kujundas rahvusvaheline žürii, 25 protsenti rahvusvahelised fännid ja teine 25 protsenti Tšehhi fännid.