Ilmus FKA twigsi ja The Weekndi koostöölugu "Tears in the Club"

FKA twigs ja The Weeknd andsid reedel koos videoga välja uue singli "Tears in the Club".

Loo produtseerisid Arca, Cirkut ja El Guincho, video lavastas Amber Grace Johnson, vahendab Pitchfork.

Tegu on fookussingliga FKA Twigs'i tulevaselt albumilt "Capri Sun", mis näeb ilmavalgust 14. jaanuaril.

"Tears in the Club" on jätk FKA twigsi novembris ilmunud singlile "Measure of a Man", The Weekndi viimane singel "Take My Breath" ilmus augustis.