"Õnne 13" õpetas Türgist pärit Celalile eesti keele selgeks: näen Almat uneski

""Õnne 13" on minu eesti keele mentor. Näen mõnikord uneski Almat, teinekord tulevad Ülo või Oliver-Sten," ütles Celal Yildirim "Ringvaates".

Tänavu sügisest õpetab Celal Tallinna Laagna gümnaasiumis lastele matemaatikat. Seda, et ta Eestis kahe aastaga keele ära õpib ja õpetajana tööd saab, ei kujutanud ta ettegi. "Mu naine on ka õpetaja ja ta küsis, millal võime õpetajatena töötada. Ma vastasin, et äkki kümne aasta pärast," rääkis Celal.

Türgis töötasid Celal ja tema naine ühes erakoolis, kuni Türgi president kõigi selle kooli õpetajad ootamatult terroristideks kuulutas. Celali naine pidi kuus kuud vangis veetma, pärast mida mõistis paar, et selles riigis enam edasi elada ei saa. "See on tõesti raske, mu ema ja meie sugulased on seal," tõdes Celal. Eestis sai Celal ja ta pere endi sõnul sooja vastuvõtu. "Kui inimesed tervitavad, siis tunnen end hästi ja motiveeritult, et keel ära õppida. Pean siia midagi lisama, oma kogemusi Eestis jagama," ütles Celal.

Celal teab, et kui keelt tahta õppida, võiks kuulata ja vaadata ka mõnda seriaali või filmi, niisiis küsis ta internetis, milline on eestlaste jaoks kõige olulisem seriaal. Vastuseks tuli muidugi "Õnne 13". "Seal on kirjas "Meie elu lood", ütlesin naisele, et kui need on eestlaste elu lood, siis peame seda vaatama. Siis me tunneme eestlasi - kes nad on ja kuidas nad elavad."

Celal on ära vaadanud üle 500 "Õnne 13" osa. Eriti meeldis talle Ümera Ülo. "Ma tegelesin Türgis ka lehmadega, kui olin laps. See oli nagu minu lugu, kui ta lehmadega tegeles ja samal ajal laulis," ütles Celal.

Meeldejäävamad fraasid kirjutab Celal vihikusse üles. Seal on näiteks Alma kuulus lause "sisse, sisse, uks on lahti!".

Alma on Celali sõnul tavaline vana Türgi ema. "Osmani pere ema - hoiab kõiki ja kõik on tema kontrolli all. Kui Alma meenutab mulle mu isa ema, siis Laine on täpselt nagu mu ema ema. Ta on natuke lärmakas ja kui ta ütleb "lähme, Krissu", siis Krissu kohe läheb. Vaene Krissu!"

Almat kehastava Helgi Sallo sõnul teab ta teisigi, kes "Õnne 13" abil eesti keelt õppinud. "Kanadas oli mul selline juhus. Bussis on ka mõni venelane tulnud juurde ja öelnud, et vaatavad "Õnne 13" selleks, et keelt omandada. Hea soe tunne tuleb, et oleme midagi kasulikku andnud," rääkis Sallo. Naise sõnul on liigutav, et inimene tuleb võõrasse riiki ja võtab vaevaks õppida elementaarset asja - riigikeelt. "Minu meelest on see lõpmata ilus, suur-suur kiitus talle!"