Inga, Rahel ja Eleryn Tiit tuvastasid "Ringvaates" tuntud jõululaule

Raheli sõnul on nende kontserdil "Mitte järjekordne jõulukontsert" veidi teine kontseptsioon kui muidu jõulukontsertidel kombeks on. "Oleme valinud lugusid, mida võib-olla teised ei valiks. Tegime enda moodi valiku," ütles Rahel "Ringvaates".

Inga sõnul on kontserdi suurim tugevus, et koos esinevad väga lähedased sõbrad. "Sellist asja tihti ei juhtu, et annad ametliku, suure ja toreda kontserdi oma parimate sõprade seltsis, kes juhtumisi tegelevad samas valdkonnas. Sealt tuleb kindlasti meie energia välja ja kuigi kehastume perekonnaks, jääme seejuures ikka sõpradeks," sõnas Inga.

Eleryni sõnul on kontserdil esindatud kõik žanrid, lauldakse nii inglise kui ka eesti keeles, samuti nende enda kirjutatud lugusid. "Tuleb ka väikseid vimkasid," lubas Eleryn.

"Ringvaates" tuvastasid lauljad ka tuntud jõululaule. Vaata, kuidas neil läks!