Rokkansambel Wiiralt esitas laulu "Helesinine vagun" uues kuues

Wiiralti liige Martin Saaremägi tõdes, et originaalis slaavipärase meloodiaga "Helesinist vagunit" oli bändile iseloomulikku helipilti küllaltki keeruline viia. "Tegime viis eri versiooni, üks kõlas nagu Vennaskond, teine nagu Meie Mees. Väljakutsed meeldivad meile, bänd ei jätnud jonni ja "Helesinine vagun" Wiiralti moodi sai mõtlik," ütles Saaremägi.

"Meloodia loomisele andis korraliku tõuke novembripimedus ja Heldur Karmo eestikeelsele laulule kirjutatud sõnad ning nii jäimegi lõpuks selle versiooni juurde," rääkis Saaremägi ja lisas, et peagi on loole oodata ka videoklippi.

"Helesinine vagun" ansambli Wiiralt esituses on kuulatav siit:

Raudteeaasta fondi kolleegiumi esimees Tamo Vahemets ütles, et hääletajate valik on talle ootuspärane, kuigi ta ise ootas salamisi teiseks tulnud "Vana vaksali" võitu. "Wiiralt on oma seadega ära tabanud meeleolu ja mõtlik "Helesinine vagun" sobib väga hästi selle aasta lõppu. Laulu kuulamine pani mind mõtlema varasemate aegade ahjuküttega raudteejaamale, kus oli soe rongi oodata ja eesootavale teekonnale mõelda - teele nüüd, pikk on tee."

Üheksateist rongilaulu koos saadud häältega on välja toodud Operation Lifesaver Estonia veebilehel www.ole.ee/rongilaul