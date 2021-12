Stefan Eesti Laulust: lähen selle eesmärgiga, et kõik või mitte midagi

Eesti Laulu konkursi poolfinaalist Stefan tõdes Raadio 2 saates "R2 pulss", et võistlust kaotada ta ei soovi. "Lähen selle eesmärgiga, et kõik või mitte midagi," ütles ta.

Eesti Laul 2022 konkursil jahib Stefan võitu lauluga "Hope", mille kohta on artist öelnud, et lootus sureb viimasena.

"Lugu sündis sellepärast, et olukord maailmas oli suhteliselt keeruline," rääkis Stefan ja lisas, et looks sai ta inspiratsiooni ka sõjaolukorrast Armeenias. "Mul olid sugulased seal, kes tegelikult olid sõjarindel ja mul oli täitsa hirmus nende pärast."

Samuti tundus muusikule, et maailma üleüldine poliitika oli allamäge minemas. "See kuidagi inspireeris kirjutama seda lugu just sellest küljest, et tegelikult on lootust ja me ei tohiks seda kaotada. Me peame võitlema heade asjade nimel," ütles Stefan ja lisas, et senikaua, kui inimestel on lootust, on kõik võimalik.

Stefani sõnul on Eesti Laulu konkurss artistidele suurepärane koht enda oskuste näitamiseks. Nii tõdes muusik, et ka tema proovib võistlustules publikule näidata külgi, mis varem pole niivõrd palju tähelepanu saanud. Näiteks tõi Stefan välja, et tema hääles peituvad ka sügavamad toonid.

Saates rääkis Stefan ka usust ja uskumustest. Ta tõdes, et nii tema kui ka tema perekond on väga religioosne. "Kui keegi midagi usub, siis see on minu meelest just hea. Usk on edasiviiv jõud ka."

Eesti Laulu konkurentidest meeldivad Stefanile Ott Leplandi lugu "Aovalguses" ning Merilin Mälki "Little Girl".

Eurovisioonil esinemist peab Stefan üheks enda eesmärgiks. Stefan meenutas, kuidas ta väiksena koos perega Eurovisiooni vaatas ning nii Eestile kui ka Armeeniale pöialt hoidis.