"Terevisioon" õpetas jõulukinke säästlikult pakkima

Praegu on tagumine aeg jõulukingituste pakkimiseks, et pühadeaeg liigseks rapsimiseks ei kujuneks. "Terevisioonis" õpetati, kuidas seda teha kodus olemasolevatest vahenditest.

Jõulukinkide pakkimise juures ei ole käsitööpoe Teeme Teistmoodi perenaise Jaanika Aasranna sõnul midagi keerulist. Poest tulnud paberkotid ning pidevalt postkasti jõudvad värvilised reklaamlehed saab hästi kingituste pakkimiseks ära kasutada.

Kui kodus on kunstlillekaunistusi, saab neidki pakkimisel kasutada. "Terevisioonis" valmistas Aasrand veel paberkotist lillekesi. "Paberkoti riba voldid ära ja liimid otsad kokku ning liimipüstoliga saadki selle paki peale kinni panna. Nööbi saab veel kaunistuse keskele liimida," õpetas naine.

Ära tasuks kasutada ka koju seisma jäänud kingakarbid, millele saab samuti paberkoti ümber kleepida. Köögikapistki leiab kingitustele kaunistusi - tähtaniisi, kaneelipulki, kuivatatud sidruni- ja apelsiniviile, mida liimiga pakikese külge kleepida. Ka elupuu- ning kuuseoksad annavad kingitusele erilise lihvi.

"Kui näeme poes erikujulist asja, siis haarame kohe tsellofaani järgi. Pigem võiks sel aastal tsellofaan ostmata jääda, see on kile ja plastik, millega pärast pole teha midagi. Mõte on, et midagi poleks päris püsivalt," ütles Aasrand.