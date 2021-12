Kanye West plaanib kõik enda kodud muuta kirikuteks

Intervjuus ajakirjale 032c avaldas Kanye West, et ühiskond peaks tema sõnul muutuma.

"Oleme kapitalistliku võimu all ja see tapab meid," ütles West ja lisas, et on aeg teha ühiskonnas muudatusi. Nii on West jõudnud mõtteni muuta kõik enda kodud kirikuteks.

"See peaks olema nagu kunstnike kommuun. Toit peaks alati saadaval olema," kirjeldas räppar enda plaani.

Kodutuse ja nälja teemal on räppar ka varem südant valutanud. Küll aga püüab West oma ettevõtetega olukorda parandada. Nii on ta oma abikäe ulatanud hariduse, töökohtade ja eluaseme pakkumiseks.

2019. aastal lõi West Los Angeleses kuppelmajade prototüübid, kus soovis kodutuid majutada. Konstruktsioonid lammutati, kui saadi teada, et Kanye Westil puudub nende ehitamiseks luba.