Elisabeth Tiffany avaldas oma esimese lühialbumi

Tänavuse ADM bändikonkursi võitis noor muusik Elisabeth Tiffany Lepik palaga "Tell me about it, stud". Möödunud nädalavahetusel jõudis laul "What to make of this", mida ta esitab koos ansambliga Minimal Wind, ka Eesti Laulu poolfinaali.

"Otsustasin saata ADM bändikonkursile oma kõige küpsema demo "Tell me about it, stud". See on ukulele keeltel kõlav 80-ndate indie lugu. Loo sõnad on inspireeritud Grease'i muusikalist. Toon selle looga välja situatsiooni filmist, mis kipub juhtuma ka päriselus: olles kellegagi koos, võetakse alateadlikult üle silmarõõmu kombed ja olekud, olgu need siis head või halvad. Ja minu arvates on see ilus," ütles Lepik.

ADM bändikonkursi algataja ja eestvedaja Riho Pihelpuu sõnul valiti Elisabeth võitjaks tema puhta vokaali ja teistest eristuva ukulele keeltel kõlava helikeele pärast, mida ta on väga põnevalt oma muusikasse põiminud.

Konkurss pani laulja korralikult proovile. "Kuu ajaga intensiivse koolitöö kõrvalt oli vaja terve EP valmis saada. Õppisin selle käigus meeletult palju. Teravamad kõrvad saavad jälgida minu arenguprotsessi nii muusiku, produtsendi, laulukirjutaja kui ka miksijana."

ADM bändikonkurss sai alguse 2009. aastal ADM-i juhi Riho Pihelpuu muusikaarmastusest ja soovist toetada Eesti muusikat ning panustada selle arengusse. Varasematel aastatel on ADM-i bändikonkursi võitnud Kristjan Randalu ja Vaiko Eplik, Sander Mölder, Kelly Vask, Maris Pihlap, OOPUS ja paljud teised praeguseks tuntud artistid.