Triin Lellep alustas koostööd plaadifirmaga Helsinki Records

"Innustusime Triinu vingest energiast ja raudsetest oskustest ja näeme temas potentsiaali saada globaalseks artistiks. Tahame olla ehitamas tema läbimurret," rääkis plaadifirma juht Maki Kolehmainen.

Plaadifirma Helsinki Records ridadesse kuuluvad mitmed soome rokkstaarid – Dingo ja Lordi, aga ka tuntud vene artistid, nagu Igor Krutoy, Valeriya, Vladimir Presniakov ja ka rootsi hitimeistrid Ace of Base ja Pandora.

Helsinki Records teeb projekte koostöös Universali, Sony Recordsi ja Warneriga.

Muusikasalvestamine on Lellepile uus kogemus. "Olla salvestav artist on mulle ammuse unistuse täitumine. Mind koheldakse Soomes kui staari, ülima hoolitsuse ja professionaalsusega. Stuudio on täis inimesi ja coach'e ja õpetajaid – kõik tegelemas minu muusikaga. Sellise hoolitsusega ma ei ole üldse harjunud!" rääkis Lellep innustunult. "Teha koostööd inimestega, kes on ühtlasi kirjutanud muusikat Jennifer Lopezile, Britney Spearsile ja Celine Dionile – see on mulle väga suur au!"

Triin Lellep on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Helsinki konservatooriumi klassikalise laulu erialal. Ta on aastaid laulnud OCP orkestri solistina Prantsusmaal.

Esimene ühistööna valmiv singel "Soulmate" ilmub 7. jaanuaril 2022. Lühialbumit on oodata märtsis 2022.