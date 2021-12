Seni avaldamata Whitney Houstoni demo müüdi ühe miljoni dollari eest

Pakkumise võitjal on nüüd ligipääs seni avaldamata laulu täispikale demole. Demoga kaasnes ka muusikavideo, mille tegi 17-aastane kunstnik Diana Sinclair. Muusikavideos on näha arhiivikaadreid lauljannast.

Kunstnik Diana Sincair tõdes, et muusikavideo tegemine oli talle suur au ning koostöö Whitney Houstoni perega muutis noore kunstniku nägemust lauljannast. "Tunnen rohkem sidet selle inimesega, kes ta oli. Mõned sõnumid, mida ma ka oma kunstiteostes edastasin, on väga sarnased," ütles Sinclair.

Oksjonil on müügil ka teised Whitney Houstonile kuuluvad esemed, nende seas näiteks erisugused arhiivikaadrid lauljanna varajasest elust.

Müügist saadav tulu läheb Whitney E. Houstoni fondile, mis töötab noorte inspireerimise ja võimaluste loomise nimel.

