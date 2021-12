Pärnu koolilapsed viisid Pärnu haigla koroonaosakonda piparkooke

Pikad piparkoogiküpsetamise päevad on nüüd mööda saanud, piparkoogid on kaunistatud ja pakitud ning kolmapäeva hommikul jäi üle need veel kastidesse paigutada, nii on lihtsam neid autosse viia ja haiglasse toimetada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku oli lepitud, et küpsetavad kõik klassid alates viiendast, seda võis teha kooli kodundusklassis või kellegi juures kodus, nii, kuidas lapsed ise otsustasid. Sellist heategevust harrastatakse Mai koolis igal aastal, varem on kogutud raha näiteks loomade varjupaigale või vähiravifondile "Kingitud elu". Pärastlõunal olid piparkoogid juba haiglas kohal ja piduliku üritusega võis algust teha.

Haiglajuht Urmas Sule palus vabandust, et nii vähe haiglatöötajaid tuli laste kingitust vastu võtma, aga selsamal põhjusel tuli koolirahvaski väikese seltskonnaga, sest kes siis praegusel ajal suuri kokkusaamisi korraldab.

"Sel aastal mõtlesime, et võiks midagi ka oma kätega teha valmis ja lõpuks siis tegimegi piparkooke ja mõtlesime, kuhu need annetada. Ja tuli mõte, et anda need piparkoogid COVID-osakonna töötajatele kõige eest, mis nad on teinud," ütles 8. klassi õpilane, kooli õpilasesinduse liige Edward Pukk.

Haiglajuht ütles, et tegemist on südamesse mineva kingitusega.



"Kui lapsed on need, kes väljendavad tänu, siis see on alati kõigile vanematele inimestele, kelle hulka ka mina end juba vist pean - nende inimeste jaoks hästi südamlik, hästi oluline. Kui lapsed panevad tähele, mis ühiskonnas toimub, siis see tegelikult näitab ka seda, et meil kasvatamisega on lood hästi," ütles Pärnu Haigla juhatuse liige Urmas Sule.