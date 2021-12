"Pealtnägija": Jaagup Kreem pani end proovile lasteaia abiõpetajana

Eesti on maailmas eesrindlik, sest valitsust juhib naine ja alles hiljuti oli ka president naisterahvas, aga ühes valdkonnas on siiski soostereotüübid eriti tsementeerunud – eelkooliealiste hariduses. Laulja ja mitme lapse isa Jaagup Kreem läks lasteaeda abiõpetajaks, et uurida, miks on meeste roll kasvatuses endiselt kasin.

Jaagup Kreem alustab enda hommikut lasteaia abiõpetajana Rännaku lasteaias. "Ärevus on suur, eks vaatab, mis saab," ütles Kreem.

"Minu ülesanne on väga vastutusrikas. Mereääre rühm, kuhu täna sattunud olen, koosneb 5-6-aastasest lastest, mis tähendab, et juba järgmisel sügisel lähevad paljud neist kooli," sõnas Jaagup Kreem.

Lasteaias on kindel rutiin ja päevakava. Hommik algab vestlusringiga, kus arutatakse olulisi ja päevakajalisi teemasid nagu näiteks nädalavahetuse ilmaprognoos või hiljutise Eesti Laulu tulemused. Jaagup Kreem otsustas sel päeval teemaks võtta viisakusreeglid. Nii selgitas Kreem poistele, et viisakas on avada tütarlastele uks.

Muusik Jaagup Kreemile tundub, et lasteaiaõpetaja peab olema üliinimene, et kõike toimuvat hallata. Ükshetk peab õpetaja ehitama legodest lennujaama, teisel hetkel argumenteerima, milline on inimtegevuse mõju Vaikse ookeani liigirikkusele, ent samal ajal ootavad tüdrukud pedagoogi aga hoopis teise tuppa käsitööringi.

Hommiku juurde kuulub ka võimlemine. Kaks tundi mööduvad Jaagup Kreemil uues ametis lennates, kuid siiski tunneb meesterahvas väsimust. "Ma olen nii väsinud juba. Kell pole veel kümmegi, aga juba on täitsa väss peal."

Päeva tipphetkeks kujuneb lastele õue minemise aeg. Lasteaia hoov Nõmme mändide all on tõeline talvevõlumaa oma väikeste onnide ja liumägedega ning tekitab 48-aastases muusikus tunde, et on taas kuueaastane. Küll aga manitseb kolleeg Siim Oja Kelmiküla lasteaiast, et väljas on ka omad ohud, milleks tuleb valmis olla.

Meesrolli kadumine kasvatuses

Jaagup Kreem ei läinud lasteaeda tööle ainult lõbu pärast. Eesti lasteaedu kimbutab üks suur ja tõsine probleem – noorte motiveeritud õpetajate puudus. Eriti trööstitu on olukord meeste rindel. Siim Oja ja Peter Põder on ühed vähestest meesõpetajatest Eesti lasteaedades, aga palju täiskohaga rühmaõpetajaid täpselt on, keegi täpselt ei tea.

Siim Oja sõnul ei pruugi lasteaiaamet tunduda prestiižne. Kindlasti sõltub palju ka stereotüüpidest.

"Naised on justkui alati olnud need, kes lapsi väiksest peale kasvatavad ja lapsest üles toovad, et siis on jäänud justkui see mulje meile ikkagi väga sisse või see tunne, et naised on kodus ja kasvatavad lapsi ja mehed siis toovad raha koju," ütles Naksitrallide lasteaia muusikaõpetaja Peter Põder.

Siim Oja ja Peter Põderi sõnul ei pea rakendama sookvoote, aga meeste suurem esindatus lasteaias aitaks nende sõnul katta tühimikku, mis kaasneb isa eeskuju puudumisega ühiskonnas.

"Lasteaiast sa näed päris tihti ära, et kui sul ongi isafiguur peres puudu või ütleme, isa osakaal on peres puudu, siis lapsed näitavad seda väga hästi välja," sõnas Oja.

Jaagup Kreem tõdes, et kui päev viimaks õhtusse jõudis, tundis ta väsimust, kuid emotsionaalselt oli muusiku jaoks tegemist viimaste aegade parima päevaga.