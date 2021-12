Prints Williami lapsed kuulavad meelsasti Shakira muusikat

Briti prints William avaldas taskuhäälingus "Time to Walk" oma hommikurutiini. Lisaks selgus episoodist, et tema lapsed George ja Charlotte kuulavad meelsasti Shakira muusikat.

Cambridge'i hertsog prints William tõdes, et hommikuti võib laste seas minna tõsiseks tüliks, sest nii prints George kui ka printsess Charlotte ei suuda otsustada, millise loo saatel soovivad nad oma hommikusi toimetusi alustada.

"Suurem osa hommikuid on Charlotte'i ja George'i vahel tohutu tüli selle üle, millist laulu hommikul mängida," ütles Cambridge'i hertsog prints William ja lisas, et tal tuleb seada ennast prioriteediks ning öelda lastele, et ühel päeval saab üks oma tahtmise ja teisel päeval teine.

Õnneks on prints George, printsess Charlotte ning prints Louis' leidnud ühe loo, mis meeldib neile kõigile. Selleks on Shakira "Waka Waka (This Time For Africa)". "Seal on palju puusaliigutusi," ütles prints William ja lisas, et printsess Charlotte armastab laulu saatel riietuda uhketesse kleitidesse.

Williami sõnul on südantsoojendav näha enda lapsi tantsimas ja laulu nautimas.

Lisaks rääkis prints William enda mälestustest seoses muusikaga. Nii meenutas ta, et kui käis enda venna Harryga internaatkoolis, mängis ema Diana neile tihti mitmesuguseid muusikapalasid. Seda tegi Diana peamiselt seetõttu, et leevendada poegade ärevust kooli ees.

Prints William mainis, et Tina Turneri "The Best" on lugu, mis on teda elu jooksul saatnud.

