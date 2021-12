Elina Nechayeva: klassikalises muusikas on palju ravivat jõudu

Ooperilauljal Elina Nechayeval ilmus debüütalbum "The Sound of Beauty", millele naine poetas oma lemmikud aariad ja laulud, mis puudutavad ta südant ja hinge.

"Debüütalbumil on klassikaline muusika, tuleb alustada ikka juurtest. Sealt algas mu armastus muusika vastu ja ilma klassikalise muusikata ei saaks ma elada," rääkis Elina Nechayeva Raadio 2 hommikuprogrammis.

Uus plaat kannab pealkirja "The Sound of Beauty" ja Elina loodab, et selle laulud puudutavad kuulajaid samamoodi nagu teda ennast. "Klassikalises muusikas on palju ravivat jõudu. Iga kord, kui ma kuulan neid lugusid kellegi teise esituses või esitan neid ise, siis mu hing rõõmustab," sõnas Elina.

2018. aastal esindas Elina looga "La Forza" Eestit Portugalis toimunud Eurovisioonil. Nüüd on ta eurolaulukarussellil tagasi ning pääses looga "Remedy" tänavuse Eesti Laulu poolfinaali. "Uues loos laulan kõrgemalt kui "La Forzas" – korraks tuleb kõrgem noot ja käik. Loo live-versioon on mul juba killukestena välja mõeldud," rääkis Elina.

Eesti Laulule kandideerimine käis naise sõnul üsna spontaanselt. "Suhteliselt vähe aega enne tähtaega ütles Sven Lõhmus, et tal on mulle laul. Tegelikult olime ühe minu loo kallal töötanud, aga jätsime selle korraks sinnapaika."

Peagi algavad Elinal ka jõulukontserdid, kus ta esineb koos Jassi Zahharoviga. Jõululugudest meeldib Elinale väga laul "Carol of the Bells". "See oli mu repertuaaris juba lapsena, kui ma kooris laulsin. Laulsime seda küll ukraina keeles, aga lugu on kogu maailmas ägedalt ümber tehtud," ütles Elina. "Sel aastal on palju rohkem jõulutunnet kui eelmisel, sest uus plaat on välja tulnud. See toob kohe peomeeleolu."