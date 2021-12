Animal Collective andis välja muusikavideo loole "Walker"

Lugu on pärit ansambli peagi ilmuvalt albumilt "Time Skiffs".

Singel "Walker" on pühendatud muusik Scott Walkerile. "Scotti muusika on mulle palju tähendanud ja ta on olnud mulle suureks inspiratsiooniks," ütles Animal Collective'i liige Panda Bear (kodanikunimega Noah Lennox).

Muusikavideo režissöör on Animal Collective'i liige Avey Tare (kodanikunimega David Portner) ning tema õde Abby Portner.