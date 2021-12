Anna Pihl üllatab tuntud inimesi uute sugulastega

Saatesarja teistes osades astuvad üles mitmed armastatud inimesed: näitlejad, muusikud, sportlased ja kirjanikud. Neil kõigil on aga üks ühine joon – nende suguvõsa lugu on põnev ja täis üllatusi.

"Kui saate esimeses pooles võtab peategelane meid kaasa justkui rännakule, kus saame tuttavaks tema vanemate ja vanavanematega, siis teises pooles vahetame rollid ja giidiks olen mina. Lõpuks tutvustan peategelasele, et ta on sugulane mõne teise märkimisväärse tegelasega ja nad kohtuvad," kirjeldas Pihl.

Kõik saates üles astuvad inimesed on hoolikalt valitud ja juba enne osalemisettepaneku tegemist oli saate meeskonnal tehtud põhjalik eeltöö. Tegijatel on abiks ajaloolane ja Eesti parim suguvõsauurija Fred Puss, kes suudab arhiividest välja kaevata mõnikord lausa uskumatud seosed ning lood. "Me kõik tahame ju teada, kas meis voolab sama veri mõne lemmiknäitleja, -laulja või -kirjanikuga. Fred suudabki sellised sidemed üles otsida," kinnitas Anna.

Üllatasid saatekülalisi

Saates otsitakse seoseid tuntud Eesti inimeste ja nende sugupuude vahel ning võib öelda, et huvitavaid avastusi on tulnud palju. "Ma julgen üsna kindlalt öelda, et üllatasime kõiki kaheksat saate peategelast," lausus Pihl. "Päris mitu inimest saatis veel pärast võtet tänukirja ja ütles, et meie saade liigutas teda. Mõned kallistasid mind võttepäeva lõpus. Minu ajakirjanikukarjääri jooksul pole eriti sellist asja juhtunud," oli ka Anna ise liigutatud.

Saates viiakse peategelane kokku mõne teise tuntud inimesega, kellega neil omavahel sugulussidemetest aimugi polnud. "Paljude puhul on näha, et see üks omadus, mille poolest on peategelased eesti rahvale tuntud, jookseb läbi ka tema sugulase puhul," sõnas saatejuht. Loomulikult on leitud ka seoseid suurkujudega, kes praeguseks meie seast juba lahkunud. "Me otsime seoseid Eestis tuntud inimeste ja sugupuude vahel ning tänu uutele avastustele ehk natukene rikastame ka eesti kultuuriruumi," lisas ta.

Vanadesse mälestustesse ja lugudesse süvenemine on Annale ka isiklikult huvitav teema. "Tohutult põnev," kinnitas ta. "Ma olen alati olnud suure ajaloohuviga ja mind on alati innustanud just inimeste lood minevikust. Juba oma bakalaureuse lõpufilmi tegin neljast juudi vanaprouast, kes rääkisid, kuidas nad II maailmasõja ajal elasid üle Saksa okupatsiooni ja kuidas hoolimata sõja laastavast jäljest jäi nende lapsepõlvesõprus kestma kuni elu lõpuni välja. See sõja üleelamise lugu oli väga sarnane minu vanaisa loole, mida ma ei saanud kunagi temalt endalt otse küsida. Saates püüame samamoodi anda peategelastele vastuseid, millist elu nende esivanemad elasid. Ma arvan, et see on üldinimlik soov saada rohkem teada enda juurte ja päritolu kohta. Ja vahel on lihtsalt tore leida arhiivist pilt oma vanavanaisast maadluskostüümis nagu juhtus minuga."

"Sinu uue sugulase" avaosa näeb ETV-s aasta viimasel õhtul. Kaheksaosaline sari jõuab püsivalt ekraanile veebruaris.