Vladislav Koržets koostas raamatu kalaluulest

Kalamehe ja luuletaja Vladislav Koržetsi sõnul tekkis tal idee uurida kaladest kirjutatud luuletusi juba mõned aastad tagasi. Mõte ei andnud aga mehele rahu ning järjest enam hakkas Koržets tähelepanu pöörama luuletajatele, kes on kirjutanud kalapüügist või kaladest.

Selgus, et kaladest on kirjutatud väga palju ning Vladislav Koržetsi sulest ilmus mahukas raamat "Eesti kalaluule antoloogia". Raamatu koostamiseks luges autor läbi umbes 1500 luuleraamatut. Küll aga tõdes Koržets, et kindlasti on Eesti kultuuriruumis veel väga palju luuletusi kalapüügist ning kaladest.

"Mul oli palju avastamist siin," tõdes Vladislav Koržets ja lisas, et teose koostamisel pidi ta ennast rohkem eesti luulega kurssi viima kui varasemalt seda teinud oli.

Raamatusse on kokku kogutud üle 1000 teksti. Neist osa on võetud rahvaluulest, kuid esindatud on ka niinimetatud autoriluule. Nii on teoses kajastatud ligi 264 autori looming.

Tuntumatest kirjanikest on kalade teemadel luuletanud näiteks Jaan Kross, Juhan Viiding ja Rudolf Rimmel. Küll aga oli Koržetsile huvitav, et nii mõnedki tuntud eesti luuletajad ei ole kaladest kordagi kirjutanud, nende seas näiteks Jakobson ja Koidula. "Selles mõttes oli see mulle nagu kalapüük," kirjeldas Koržets raamatu valmimist.

Vladislav Koržetsi sõnul on keeruline välja tuua, millistest kaladest enim luuletusi koostatakse, ent kõige paremini riimub tema sõnul kalaliik kilu.

Kaladest annab Koržetsi sõnul kirjutada erisuguseid tekste. Kirjutada võib nii moraalseid luuletusi sellest, kuidas kala peaks püüdma, kuid ka kaladest üldiselt.

Muidugi ei puudu mahukast teosest ka Koržetsi enda looming.