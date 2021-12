Kadrioru eakate käsitööpood muutus üleöö populaarseks

Kadrioru tagasihoidlikus keldris on esindatud uhke käsitööpood. Poodi peavad eakad prouad, kes müüvad seal enda tehtud käsitööd. Möödunud nädalal ilmus Internetis artikkel sellest, kuidas prouade poodi ähvardab vähese huvi tõttu sulgemine. Nüüd on poe külastatavus märgatavalt tõusnud.

"Ma teadsin tegelikult ammu sellest poest ja ma arvan, et ma üks kümme aastat tagasi käisin juba siit ostmas," rääkis kaupluse külastaja Airi Andresson, kes sel korral lahkus poest sokkide, linikute ja põllega. "Ma tahan näha seda inimest, kellele minu raha läheb ja kes on selle asja teinud," ütles Andresson.

Kõik oma tehingud kannavad prouad vihikusse. Vihikust võib märgata, et on ka päevi, mil müüki pole üldse toimunud. MTÜ Omaabi käsitööline ja müüja Tiina Parm tõdes, et kahe või kolme päevaga on pood teinud kogunisti aasta käibe.

Käsitööline Tiina Parm mainis, et käsitsi tehtud asjades peitub teatav soojus. Parm tõdes, et kui klient ostab tema tehtud kindad, siis on ikka hea tunne küll. "Eks natukene ole ikka hea tunne ka, sest siis saab veidike raha ka," ütles Parm.

"Mina näiteks ei kujuta oma elu ette, et mina istuks päev läbi ja vahiks telekat või istuks arvuti taga. Ma lihtsalt pean kuduma," sõnas käsitööline ja kassapidaja Kai Aasmaa. Oma kudumid teeb proua ainult kõige kallimast lõngast.

Kai Aasmaa ei müü enda kindaid ainult Kadrioru keldripoes, vaid tema töid on võimalik soetada ka Internetipoest Etsy.

Poe ootamatu populaarsus on käsitöölistele tekitanud aga uue probleemi. Nimelt kardavad prouad, et kaup võib otsa saada ning niigi nobedad näpud ei jõua piisavalt kiiresti uusi kindaid ja sokke kududa.

Kõige noorem käsitööline, kelle kaupa poes müüakse, on 71-aastane proua. Kõige vanem nobenäpp on aga 91-aastane.

Prouad loodavad, et pood lähitulevikus oma uksi siiski sulgema ei pea.