Inglismaal pannakse oksjonile seni avaldamata David Bowie salvestis

Inglismaal oksjonile minev salvestis on 56 aastat vana ning kannab endas varem avaldamata ja suhteliselt tundmatut David Bowie lugu "I Want Your Love".

"I Want Your Love" salvestati 1965. aastal, kui Bowie oli teismeline. Lugu esitab ta koos oma toonase bändiga Lower Third. Pala autorid on John Dee ja Jack Tarr ning selle produtseeris Shel Talmy, kes hiljemgi Bowiega koostööd tegi.

Salvestise oodatav väärtus on 8000-12 000 naela (9400-14 000 eurot). Salvestis läheb oksjonile neljapäeval. Varem on samast ajastust oksjonile pandud Bowie salvestised "I Do Believe I Love You" (1966) ja "Run Piper Run" (1967).

Ehkki väidetavalt on tegemist täisprodutseeritud looga, tundub muusikapalast avaldatud videoklipis, et see võib olla hoopis demo.