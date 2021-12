Carol Suurevälja avaldas singli "Until Infinity"

Endisel staarisaate osalisel Carol Suureväljal ilmus teisipäeval lugu "Until Infinity".

Carol Suurevälja muusika valmib spontaansetest ideedest või olulistest kogemustest inspireerituna, mille põhjal kujuneb ka lugude iseloom ja stiil. Uude singlisse "Until Infinity" on põimitud emotsioonid kohtumisest, äratundmisest ja teineteise täiustamisest.

"Eks armastus ole ju põhiline inspiratsiooniallikas ning kui su elus on keegi, kellega tahaks piltlikult öeldes lendu tõusta ja koos maailma kogeda, siis muusiku vaatest on see suurepärane võimalus uue loo kirjutamiseks," ütles Carol.

2015. aastal osales Carol saates "Eesti otsib superstaari", kus jõudis kümne parima naislaulja sekka.