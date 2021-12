Jupiteris linastub esimene Tartu-aineline animafilm

Kaheksaminutiline lamenukkfilm on pühendatud Tartule ning näitab Tartu olulisust tuhandete vaimuärksate linlaste eluloos.

Filmi idee autor Indrek Mustimets ütles, et juba esimesel kohtumisel Gunnar Neeme Tartu joonistustega hakkasid need pildid filmina jooksma ning Tartu lugu rääkima. "Loodetavasti avastatakse selliseid võimsaid ajaloolisi lugusid ja pildisarju veel, millest annaks Tartu erinevaid ajakihistusi filmide näol teostada. Just pildikeel aitab ajalugu meile lähemale tuua ja Tartut seeläbi omasemaks muuta," ütles Mustimets.

Film räägib maapoisist, kes tuleb elama linna, kus elu pakub talle põnevust ja romantikat. Noore mehe eneseleidmise tee kulgeb armastuse radadel ekseldes, tuues kaasa nii kurbust kui ka rõõmu, nagu ikka seal, kus nooruse naivism kohtab elutarkuse nukrat ilu. Selline on Tartu - linn, kus iga salapärase akna taga keegi alati ootab kedagi.

Filmi tegi Kõrgema Kunstikooli Pallas tudeng, režissöör Joosep Sepp, kellele see oli kooli diplomitööks. Filmi idee pärineb Indrek Mustimetsalt, stsenarist on Peep Pedmanson, helilooja Ardo Ran Varres ja produtsent Kristel Tõldsepp. Filmi meespeaosa teksti loeb Karol Kuntsel. Filmi tellis Tartu linn, toota aitasid Kõrgem Kunstikool Pallas, Korp! Ugala, Tartu Filmifond ja A Film Eesti. "Tartu aknad, mu arm" esilinastus sellel aastal Tartu armastusfilmide festivalil Tartuff.

Tartus sündinud Gunnar Neeme (1918–2005) oli väliseesti kunstnik, kes joonistas eksiilis mälu järgi ligi 70 Tartu pilti, mis on hoiul Tartu linnamuuseumis ja on ka selle filmi aluseks. Tartlane oli ka kirjanik Bernard Kangro (1910–1994), kes kirjutas paguluses kuueköitelise Tartu-teemalise romaanisarja, nn Tartu-tsükli, mille esimest osa "Jäälätted" on peetud eesti proosa kõige poeetilisemaks Tartu kujutuseks. Kangrolt pärinevad ka imelised Tartu-ainelised luuletused.

Animafilm "Tartu aknad, mu arm" on esitatud ka selle aasta Tartu aasta tegude nimekirja.

Filmi näeb Eesti Rahvusringhäälingu veebiportaalist Jupiter.