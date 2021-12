Kirot avaldas singli peagi ilmuvalt albumilt

"Kas Sa Elad Enam?" on esimene singel Kiroti järgmiselt kauamängivalt, mis peaks ilmavalgust nägema uue aasta alguses.

"Lugu räägib vanemaks saamisest ja sellega toime tulemisest – kahetsemisest ja kriisiolekust," ütles Kirot. "Mõistagi ei ole aeg igavene ning iga inimene areneb aastatega ja ideaalis enda parima minapildi suunas. Arengu juures on samas keeruline jääda täieliku meelerahu juurde, sest muutused võivad olla küllaltki tormilised ja paratamatult tekib hetki, mil tuleviku nimel tuleb eneseohverduslikul kombel enda õnnega maksta."

Lugu valmis juba möödunud suvel, kuid jäi oma õiget aega ootama. Värskele singlile andis hääle ka Säm, kellega koostööd Kirot enda sõnul alati naudib. "Tundsin, et see vajas ka teise inimese karakterit. Loo mõte tuleb küll seestpoolt, ent selle tähendus on siiski miski, millega igaüks meist ühel hetkel tegelema peab," rääkis Kirot.

Uus pala video valmis koostöös laulja lähedaste sõpradega Out of Sight Visuals meeskonnast. Sama tiim on ka Kiroti eelmiste videosinglite "Aken All" ja "Ohei" ning kogu ülejäänud debüütalbumi "Südameta, kaptenisillalt" visuaallahenduste taga. "Meie lähenemine on alati olnud suures osas improvisatsioon – paneme esialgse plaani paika, mõtestame läbi ja ülejäänu lahendame võttepäeval. See on meie koostööde puhul kõige orgaanilisemaks lahenduseks kujunenud ja igav ei hakka kindlasti mitte kunagi," sõnas Kirot.