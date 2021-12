Soome metal-bänd Nightwish esineb suvel Pirita kloostris

Metal-bänd Nightwish on müünud rohkem kui üheksa miljonit albumit ning võitnud üle 60 kuld- ja plaatinaauhinna, sealhulgas viis esikohaalbumit ning jõudnud edetabelite kõrgemale positsioonile koguni 13 singliga.

Kuigi Nightwish on Soomes olnud menukas alates albumist "Angels Fall First", saavutasid nad rahvusvahelise edu albumitega "Oceanborn" (1998), "Wishmaster" (2000) ja "Century Child" (2002). 2004. aastal ilmunud albumit "Once" müüdi rohkem kui miljon eksemplari ning sellest sai nende läbimurdealbum USA-sse. Albumi hittsingel "Wish I Had an Angel" jõudis MTV eetrisse ning oli tunnuslooks kolmele filmile, muuhulgas filmile "Alone in the Dark".

2007. aastal ilmus bändi kuues album "Dark Passion Play", mida müüdi rohkem kui kaks miljonit eksemplari. Albumi esiksinglist "Amaranth" sai Nightwishi üks edukamaid singleid Euroopas.

Möödunud aasta aprillis ilmunud "Human. :II: Nature." on bändi kõige hiljutisem album, millel teeb kaasa pikaaegne bassimängija Marko Hietala. 26. oktoobril 2018 võeti Nightwish Soome Music Hall of Fame'i liikmeks.