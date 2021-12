81. sünnipäeva tähistav Volli Käro: tantsuetenduses mängimine on lihtne

"Peanäitejuht helistas kevadel, et mind on vaja tantsuetendusse. Ütlesin "ohhoo!" - see on mulle midagi lihtsat," rääkis Käro "Ringvaates". Niisuguse lavastusega on näitlejal kokkupuude esimest korda. "See on täitsa põnev!" kiitis ta.

Liikuvusega esmaspäeval 81-aastaseks saanud näitlejal probleeme pole. "Ma võimlen kodus iga päev ja alustan oma harjutusi juba voodis, kui üles ärkan. Teatriproovis istudes ja vaadates, mis teised teevad, sirutan ka ikka jala välja," sõnas Käro.

Tantsulavastuses "Ingel" toob Käro sisse oma teema, mida üritab keha ja ilmega edasi anda. Lavastaja ja koreograaf Renee Nõmmik tahab päris etenduse lõpus ka publiku lavale tantsima kutsuda.

Volli Kärol on eriti põnev kokkupuude ka "Ringvaate" reporteri Jüri Muttikaga, kellele on Käro mõnes mõttes endine lapsehoidja. "40 aastat tagasi oli mu emal ja isal kuhugi väga kiire ja nad tõid mind Volli juurde. Teinekord käisid sina viis korrust kõrgemal meie juures mind hoidmas. Olen oma lapsehoidjaga kokku saanud!" ütles Muttika.