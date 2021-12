Juss Haasma: iseenda vastu tuleb olla vastikult aus

Juss Haasma tõdes, et ka talle pole vaimse tervise probleemid võõrad, mistõttu on ta meeleldi kampaania saadik. "Selleks, et seda endale teadvustada on läinud minul aega või ka minul abi," rääkis Haasma ja lisas, et isegi kohati lootusetuna näivatele olukordadele võib saada abi.

Kuigi Juss Haasma tõdes, et esialgu võib probleemi tunnistamine olla keeruline, tuleb olla enda vastu siiski aus. "Mingid asjad tohutult kaitsevad, et enda tuumani jõuda, aga selleks tuleb iseenda vastu olla vastikult aus," ütles Haasma ja lisas, et kui inimene suudab endale probleemi tunnistada, on see juba pool võitu.

"Võib-olla ma keskendusin rohkem sellele, mis mulle valu põhjustas või lasi põhjustada. Proovisin sealt ohutut lahendust saada," rääkis Juss Haasma ja lisas, et esialgu ei osanud ta eraldada neid olukordi ja inimesi, kes teda julgustasid nendest, kes seda põhjustasid.

Näitleja tõdes, et probleemist vabanemiseks tuli tal keskenduda just inimestele, kes teda raskel teekonnal toetasid. Nii märkas Haasma, kuidas elu paremuse poole minema hakkas, ent alles siis oli Haasmal julgus pöörduda spetsialisti poole.

Lisaks soovitas Juss Haasma ümbritseda ennast inimestega, kes soovivad ka teistele head. Samuti julgustada ja aidata abivajajaid. "Heades sõnades on tohutu võim."

Kampaania annab Juss Haasma sõnul inimestele võimaluse leida tuge sealt, kust nad võib-olla poleks osanud seda oodata. Tema sõnul võib olla abiks, kui inimene saab rääkida neutraalse inimesega.

Kuigi õnnelikkus ja rõõmus meel teevad ka elamise lihtsamaks, ei peaks Haasma arvates unustama ka raskeid hetki. "Tuleb ka rääkida nendest aegadest, kui on väga kehvasti," tõdes Juss Haasma.

Nõustamisliini telefoninumbrile 660 4500 saab helistada ööpäev läbi. Samuti on Juss Haasma sõnul võimalus saada videonõustamise teenust. Kuigi paljude psühholoogide ja nõustajate ajad täituvad kiirest, annab nõuandeliin Haasma sõnade kohaselt hea ning kiire lahenduse, et kellelegi enda murest rääkida.