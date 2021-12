Mihkel Raual ilmus kontsertfilm ja lühialbum "Kuu kulgeb Haapsalus", mis on filmitud ja salvestatud sel suvel Haapsalu kuursaalis.

"Eks ma olen muusika juurde suuremalt naasmisele ammu mõelnud. Oli ilmselt aja küsimus, millal ma uuesti päris oma bändi kokku panen ja vana armastuse ehk laulude kirjutamise ning esitamise juurde tagasi tulen," tõdes Raud, kui avaldas oma esimese soolosingli "Saab saab".

Mihkel Raua uue bändi repertuaar koosneb suures osas omaaegsetest Mr Lawrence'i lauludest. "Ma olen nimelt veendunud, et kui ingliskeelseid lugusid on maailmas juba piisavalt, siis eestikeelsetele on alati ruumi," leidis Raud.

"Püüdsime lugusid valides anda võimalikult täpse ja samas laiahaardelise ülevaate sellest, mida meie bänd mängib ja kuidas kõlab. Kuna meie kontsertkavas on lisaks Mr. Lawrence'i omaaegsele kraamile ka palju muud, siis püüdsime ka selle "palju muu" kohta mõned vihjed anda," rääkis Mihkel Raud uuest albumist.

Kontserdi salvestamine Haapsalu kuursaalis tundus Mihkel Rauale nii akustiliselt kui ka pildiliselt parim lahendus.

Mihkel Raua bändis teevad kaasa ka Eric Kammiste, Antti Kammiste, Mikk Simson ja Tõnis Kivisild.

Vaata "Kuu kulgeb Haapsalus" kontsertfilmi:

Kuula albumit: