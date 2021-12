Wolfskrone avaldas debüütalbumi "The Hunt"

Tartu metal-bänd Wolfskrone andis välja oma esikalbumi "The Hunt", mis pühendatud loodusele ja esindab Eestis vähelevinud black metal'i alamkoolkonda.

"The Hunt" on bändi sõnul neljast peatükist koosnev lugulaul sügisekuninga krooni loovutamisest talvevalitsejale, nii nagu see looduses igal aastal vankumatu järjekindlusega aset leiab.

Muusika autor ja instrumentalist Tiit Pähnapuu on erinevalt oma varasematest otsekohestest crust/death'ilikest sünnitistest (Swarn) avaldanud sedapuhku lüürilisema poole, kusjuures plaadi muusika sündis kõigest kahe nädala jooksul.

Bändi teise poole, vokalist Kruksatori (Death Kommander, Demonic Obedience, Ziegenhorn) sõnul sai ta sõnade kirjutamisel inspiratsiooni juba aastaid tagasi Norras elades, kuid alles Wolfskrone andis reaalse võimaluse kunagised mõttemõlgutused ning tundeid sõnadeks vormida.

Wolfskrone albumi "The Hunt" annab välja Warhorn Records CD-l kolmeosalises digipakis ning digitaalselt.