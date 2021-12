5Miinust Eesti muusikamaastikust: jäädakse väga palju enda raamidesse kinni

Hiljuti andis ansambel 5Miinust välja EP "Kõik on süüdi". Lisaks plaadile ilmus bändil ka koomiksiraamat "Suur süü veeretamine kriitilisel ajal". Ansambli liikmed Lancerot ja Päevakoer on seisukohal, et mitmed eesti artistid ei tee muusikat, mis viiks neid mugavustsoonist välja.

Ansambli 5Miinust liikmed peituvad pseudonüümide taha. "Nii me saame teha igasuguseid asju, mida me enda nägude ja nimedega ei saa teha," ütlesid muusikud Lancelot ja Päevakoer Vikerraadio hommikuprogrammis.

Hiljuti andis ansambel välja koomiksiraamatu "Suur süü veeretamine kriitilisel ajal". Teos on olnud niivõrd populaarne, et on jõudnud ka raamatumüügi edetabelites kõrgetele kohtadele.

Edu taga näevad muusikud mitmete asjaolude kokkulangemist. Esiteks leidsid liikmed, et raamatumüügile võib kaasa aidata bändi suurepärane karjäär, kuid ka asjaolu, et koomiksiraamatuid pole Eestis väga palju ilmunud.

"Mõtlesime, et miks mitte teha koomiksit ja kuna me oleme ka populaarne muusikabänd, siis need kõik asjad kuidagi läksid kokku," rääkis bänd.

Koomiksi loo autorid on 5Miinuse liikmed. Teose illustratsioonid lõid Sander Tulk, Kärt Koosapoeg, Ats Nukki, Katarina Skott ning Veiko Tammjärv. Kuna nii liikmeid kui ka kunstnikke oli mõlemaid viis, sai iga kunstnik raamatus pühenduda ühele karakterile. "Iga karakteri peatükk on joonistatud erineva stiiliga," rääkisid 5Miinuse liikmed Päevakoer ja Lancelot.

5Miinuse liikmed rõhutasid, et lisaks teksti lugemisele tasuks hoolega jälgida ka kunstnike loodud illustratsioone. "Esimese lugemisega ei pruugi kõike märgata. Kindlasti otsida huvitavaid nüansse, sest neid on seal päris palju."

Koomiksi mõte sai alguse bändi loost "Kopterid", millele muusikud soovisid juurde animeeritud muusikavideot. Hiljem oli bändil plaan välja anda ka teised lood, mistõttu jõudsid liikmed otsusele, et lisaks EP-le ilmub neil ka plaati toetav koomiksiraamat.

Koomiksiga kaasneb lühialbum "Kõik on süüdi". Aegade jooksul on ansambel üritanud katsetada võimalikult erisuguseid muusikastiile, mistõttu on viimane album loodud natukene rokilikumas võtmes.

Koostööd on bänd alustanud ka välismaa artistidega. Kuigi ka Eestis on bändiliikmete sõnul väga heal tasemel muusikuid, on neid lihtsalt üle piiri tunduvalt rohkem. "Eesmärk on seda kvaliteeti mõnes mõttes tõsta," rääkisid liikmed ja lisasid, et oma muusikalises teekonnas nad otsivad ning katsetavad uusi võimalusi.

Küll aga leiavad artistid, et Eesti muusikamaastikul puudub paljudel muusikutel julgus katsetada. "Jäädakse väga palju enda raamidesse kinni." Veel lisasid liikmed, et kui 5Miinuse austajad paluvad tagasi vana bändi, siis seda ei juhtu. "Bänd peab arenema," tõdesid Päevakoer ja Lancelot.

Peagi lõppevat aastat peab bänd endale edukaks. Eriliselt jäi ansamblile meelde vabariigi aastapäeva kontserdil esinemine, ent ka suve lõpus Treski küünis toimunud ülesastumine koos Zetodega.