Õed Vetikud peavad enda muusikalisteks kallimateks Prince'i ja David Bowiet

Saates "Suur plaat ja väike plaat" olid esimest korda saate ajaloos külas õed Anne ja Helene Vetik. Selgus, et õed on enda muusikalisteks kallimateks pidanud nii Prince'i kui ka David Bowiet.

Õed Vetikud tõdesid, et muusika on neid saatnud juba noorest east saati.

Helene Vetik mainis, et kuigi elu jooksul on teda saatnud väga mitmed lood ning nendest nelja loo valimine on keeruline ülesanne, said need lood siiski üsna kiiresti paberile kirja.

Anne Vetik valis saatesse muusikapalad, mis on tema elu jooksul olnud alati olulise tähendusega. "Mingil hetkel on tulnud elus esile ja seostuvad mingite huvitavate perioodide või inimestega," ütles õde Anne ja lisas, et need lood on talle olulised ka praegusel hetkel. "Oluliste lugude hulk on tegelikult tähtsam," sõnas ta.

Esimesena kõlas saates Anne Vetiku soovinimekirjast Brian Eno lugu "Golden Hours".

Brian Eno ilmus Anne Vetiku muusikamaailma siis, kui ta kuulas ansambli Roxy Musicu loomingut, mille üks liige oli samuti Brian Eno. Enot peab Anne Vetik veidraks geeniuseks.

Helene Vetiku valikust kõlas esimesena Mumiy Trolli lugu "Nevesta". Vetik sõnas, et enda muusikapalasid valides lähtus ta ka kronoloogiast.

"Nevesta" puhul paelub Vetikut loos kõlav klaverikäik. Helene Vetik tõdes, et klaverikäik mõjutas teda niivõrd, et hakkas kirjutama muusikat. "Õppisin klaveril ära selle käigu," ütles Vetik ja lisas, et kui varem talle klaveri mängimine väga ei meeldinud, siis see käik viis teda hoopis vastupidises suunas.

Artist Prince'i peab õde Anne Vetik enda muusikaliseks kallimaks. "Prince on minu suur armastus. Mul on väga kahju, et ta ära suri."

Anne Vetik meenutas, et kuigi Prince'i muusikat nad lapsepõlves kodus väga ei kuulanud, tõi nende isa pidevalt koju popmuusika ajakirju, mille kaanelt võis tihti superstaari foto leida.

Küll aga oli Annel võimalus käia Londonis Prince'i kontserdil ning naise sõnul armus ta pärast seda artisti ja tema loomingusse. "Pärast seda live'i oli mul selge arusaam, et ägedamat muusikut kui Prince'i pole olemas."

Naljatledes mainis Helene Vetik, et kui Prince oli õe Anne peigmees, siis David Bowie oli jällegi Helene silmarõõm.

Samuti rääkis Helene Vetik loo sellest, kui külastas Berliinis asuvat David Bowie lemmikbaari. Küll aga oli baaris nii intensiivne suitsuhais, et Vetik jõudis paratamatult arusaamani, et kui oleks pidanud David Bowiega selles baaris aega veetma, oleks see osutunud keeruliseks.

Bowie lugu "Young americans" jäi Vetikule meelde autoreisil Hollandisse, mida saatis Bowie plaat.

The Stone Roses'i looga "I Wanna be adored" meenub Anne Vetikule seik taksost, kus kohtus ühe välismaalasega, kes talle The Stone Roses'i lugu tutvustas.

"Lihtsalt väga konkreetne hea emotsioon, kus sa sõidad autos ja kõrval on mingi sürr tüüp, kes meenutab vampiiri ja kes laulab hästi valesti seda lugu," kirjeldas Anne Vetik juhtunut ja tõdes, et hiljem kodus olles otsis ta mehe lauldud loo üles. Selgus, et lugu oli Annele väga köitev ning selle kuulamine tõstab tal alati tuju.

Saates rääkis Helene Vetik ka enda kaksikutest lastest, kellele on ta sünnist saati lasknud erisugust muusikat. Vetik tõdes, et teeb seda seepärast, et laste helide kuulamise pilt oleks võimalikult lai. Ka Arthur Russeli lugu "Thats us" on lapsed juba varakult kuulanud. Lugu meeldis kaksikutele niivõrd, et nad hakkasid ennast kiiktoolides loo rütmis kaasa liigutama.

Saate lõpetas Major Lazeri lugu "Get Free", mis meenutab Helene Vetikule alati suve. Küll aga tõdes Vetik, et talle ei meeldi ükski teine Major Lazeri lugu peale "Get free".