Years & Years avaldas fantaasiarohke muusikavideo loole "Sweet Talker"

Lugu "Sweet Talker" on valminud koostöös Galantisega ning see on pärit Years & Yearsi peagi ilmuvalt uuelt albumilt "Night Call".

Muusikavideoks on artist inspiratsiooni saanud muinasjuttudest ja fantaasiafilmidest. Nii on see näiteks innustust saanud muinasjutust "Hans ja Grete" ning filmist "Labürint".

Muusikavideos on märgata Years & Yearsi lauljat Olly Alexanderit, kes on lukustatud nõiutud lossi. Lossist põgenemiseks kasutab peategelane võlumõõka. Mõõga teeb eriliseks selle võime muuta kõik tegelased, keda ta lööb kommideks.

Vaata Years & Yearsi fantaasiarohket muusikavideot: