Taliujujad ei jäta suplust vahele ka krõbeda külmaga

Kuigi hiljuti valitsesid Eestis krõbedad külmakraadid, ei veetnud osad inimesed seda aega suusa- või uisuradadel, vaid suundusid ujuma.

"AK. Nädal" uuris, miks nad seda teevad ja kuidas üks rühm entusiaste Pirital Eesti meistrivõistlusteks valmistub.

"Need, kes harjutavad Eesti meistrivõistlusteks, harjutavad basseinis, sisebasseinis, sest kiiresti peab ujuma. Siin (meres) me harjutame pigem vastupidamist külmale," selgitas Pirita Taliujumiskeskuse juhatuse liige Hannes Viherpuu.

Talis Tobreluts on üks, kes võistlusteks harjutab. Kui võistlusi ei ole, siis taliujub ta enesetunde ja tervise turgutamiseks.

"Ma pole sellest ajast alates, kui ma alustasin turgutamist vees, karastavas vees, kordagi haige olnud," ütles ta.

Qvalitase üldarst Sergey Saadi selgitas, mis kehaga juhtub, kui külma vette minna.

"Tekib niinimetatud külmašokk. Külmašoki ajal neerupealised toodavad stressihormoone. Aga inimestel, kes teevad seda hästi harva, see pigem tekitab nende organismi jaoks liigset stressi. Ja sellega alati tuleb olla ettevaatlik ja minnes sellele protseduurile, olla kindel, et vastunäidustusi ei ole," rääkis ta.

Ettevaatlik tuleks vette minnes olla südameprobleemidega inimestel ning ka eakatel, ülekaalulistel ja alla 12-aastastel lastel. Kindlasti tasub kahtluse korral nõu pidada oma perearstiga.

On neid, kellel jäisesse vette minek tõmbab hinge kinni ja see mõjub ehmatavalt. Tegemist on aga loomuliku reaktsiooniga, mida ei tasu karta.

"See on loomulik ja seda ei tasu karta, kui ei ole mingeid muid tõsisemaid terviseprobleeme," kinnitas Saadi.

Doktor Saadi sõnul tuleks tervise hoidmiseks organismi jahutada seestpoolt. Tuleb vältida stressi ja mediteerida. Samas võib jäisesse vette minek olla ka omamoodi meditatiivne tegevus.