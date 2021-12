Black Velveti "Sandra" on kujutlus ideaalist, mille poole püüelda

"Sandra ülekantud tähenduses räägib lihtsalt naisterahvast, see on tema nimi ja kuna Sandra nimi sobis sinna kõige paremini, see jäi meid ennast kummitama, siis me valisime selle," rääkis Sven Lõhmus.

Lauri Liivi sõnul on tegemist kujundnimega mingisugusest ideaalist, mille poole püüelda.

Bändiliikmete sõnul on poolfinaali minek suur töö ja vastutus, mille nimel nüüd hakatakse kõvasti tööd tegema.