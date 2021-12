Ott Lepland: Eesti Laulu juhtimisest ei ütleks teinekordki ära

"Eesti Laulu juhtimine oli selline väga lahe kogemus, millest teinekordki ära ei ütleks," kirjeldas laulja.

Lepland ennast oma lauluga Eurovisiooni-võitjana ette ei näe. "Mind motiveerib endale mingite eesmärkide püstitamine ja võib-olla mugavustsoonist välja astumine. Eurovisiooni võitmine ei ole kindlasti minu jaoks mingisugune eesmärk omaette. Pigem on tore lihtsalt osaleda ja inimestele oma looga kuidagi mingitki n-ö emotsiooni pakkuda. See on minu jaoks kõige tähtsam."