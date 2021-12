Elysa Eurovisioonist: kui mina sinna läheks, siis inimesed kindlasti ei peaks pettuma

Eesti Laulu poolfinaali pääsenud Elysa on kindel, et tema võistluslaul "Fire" lööks laineid ka Eurovisioonil.

Elysa sõnul on ta oma tulevikku näinud alati pigem välismaal, kuid talle meeldib ka Eestis. Üheks unistuseks on kindlasti olla maailma mastaabis laulja.

Laulja kinnitas, et tema võistluslaul "Fire" valmis just Eesti Laulu konkursi jaoks. "See lugu valmis meil... sõnad valmisid täpselt pooleteist tunniga ja terve lugu oli valmis kolme tunniga," rääkis Elysa.

"Ma arvan, et sellel võiks väga hästi minna," leidis laulja, et "Fire" lööks läbi ka Eurovisioonil. "Ma tean, et kui mina sinna läheks, siis inimesed kindlasti ei peaks pettuma."