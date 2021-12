Eplik hindab sõprust Kasariga: igal inimesel võiks olla selline sõber nagu Jarek

Jarek Kasari sõnul on repertuaari paika seadmine mõnes mõttes keeruline, kuna kumbki tahaks esitada just teise loomingut. "Kompromiss on siis see, et teeme Eesti kullafondist töötlusi. Meil on mitu Tõnis Mäe lugu, meil on seal Kikerpuud jne," lisas Eplik.

Teineteise lood tulevad siiski samuti esitamisele, kuna mõlemad mehed hindavad sõbra muusikat kõrgelt.

Jarek Kasar ja Vaiko Eplik Autor/allikas: Siiri Lubaso/ERR

Lisaks muusikale tõid nii Kasar kui ka Eplik välja, et naudivad väga sõbra kokakunsti oskusi. "Vaiko kuulus lasanje näiteks on alati üks asi midagi oodata, sõnas Jarek.

"Jarekil on niisugune elurõõm ja soe huumor, mis alati rikastab elu. Ma loodan, et igal inimesel oleks selline sõber nagu Jarek," iseloomustas Vaiko.

