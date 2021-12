Juss Haasma "West Side Story" uusversioonist: Spielberg on tervikut täpselt tajunud

Haasma tõdes, et sellesse filmi on nähtavalt läinud massiivselt aega ja tööd. "Kõik need tantsunumbrid ja laulud ning muusika on pandud selles filmis hästi tugevasse tervikusse."

Ta tõdes, et tegemist on kurva draamalooga, kus inimesed kaklevad oma õiguste ja muu pärast. "Seda on kurb jälgida, sest lõpus sellest kaklusest keegi ei võida mitte midagi. Kõik kaotavad."

Haasma märkis, et filmis oli hästi tajutud teekonda kui sellist. "Mulle väga meeldis. Väga põnev jälgimine oli. Meenusid helged hetked neilt päevilt, kui seda sai Estonias ise tehtud."

Ta märkis ka, et New York ja maailm on selles filmis on väga hästi läbi mõeldud. "Juba see oli minu jaoks selles filmis põnev. Maailm, mida oled harjunud teatrilaval nägema, seda nägid nüüd kinopildis. Spielberg on tervikut hästi täpselt tajunud."