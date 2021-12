"Ringvaate" stuudiosse jõudis Eesti esimese auto ratas

"Selle autoga oli selline lugu, et temast tehti lõpuks hobusõiduk ja kuskil Vaida kandis ta liikus ning sinna tema jäi mädanema. Ära mädanes selle masina tagumine osa, kus istuti," rääkis tehnikaajaloolane Rene Levoll.

"Aga esiosa jäi alles. Alumine osa läks maa sisse, mädanes ära, aga esisild jäi alles ja tänu sellele on see ratas ka säilinud," lisas ta. "Teine ratas on ka säilinud ja tegelikult selle silla detailid on alles ja põhimõtteliselt võiks selle auto taastada."

Tallinna esimese auto ostis Belomorski polgu kapten Fjodorov. "1902. tuli see Tallinnasse, aga küsimus on selles, et kust see tuli. Mõningate allikate väitel tuli see Peterburist, aga tegelikult tuli see Riiast," rääkis Levoll.

"Riiasse tuli see 1898. See oli ka Riia linna esimene auto."

Samas ei ole see Eesti esimene auto. Eesti esimene auto on 1896. aasta Benz Velo. "Selle tõi John Schümann. Ta oli jalgrattavabriku omanik Vene tänaval. Aasta varem tõi ta Eestisse ka esimese mootorratta ja 1896 augustis tõi ta Benz Velo, mis tegi ka Tallinnas sõidu – seda näidati rahvale Kopli tänaval."

Pärast seda müüdi auto ühele mõisnikule Tallinna lähedal. "Sai kaalutud ja vaadatud variante ning kõige suurema kahtluse alla sattus Kehtna mõisnik Otto Gustav von Lilienfeld. Ta oli tehnikahuviline ja ka pärast oli autoomanik. Nii et arvastavasti oli ta selle mõisniku omand."

Levoll rääkis, et auto oli tol ajal linnarahvale atraktsioon ja selle nägemiseks seisti murdu mõlemal pool tänavat. 1907 oli Tallinnas juba bussiliiklus ja autodesse enam nii suure tähelepanuga ei suhtutud.

Levoll räägib tolleaegsest tehnikast lähemalt raamatus "Automotokroonika. Tsaariaeg".